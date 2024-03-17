Esnaf-Kart Projesi vesilesiyle Adıyaman Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’nce düzenlenen programa katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, esnafa sağlanan destekler ve il ekonomisinin kalkınmasına yönelik yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrasında yaklaşık 590 işletmeye banka üzerinden kredi faiz desteği sunmuştur. Ayrıca, 25 Aralık 2023 tarihine kadar yine KOSGEB üzerinden “Deprem Sonrası Canlandırma Desteği” adı altında 6 bin 917 işletmeye 2 milyon 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanmıştır. 07 Mart 2024 tarihi itibarıyla aynı destekte ödemesini alamayanlara aktarım başlamıştır. Bu kapsamda 496 işletmeye ortalama 165 milyon TL ödeme yapılması için talimat verilmiştir. Ayrıca programı onaylanmış olan yaklaşık bin 500 işletmeye ortalama 550 -600 milyon TL tutarında ödeme yapılacaktır” şeklinde açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Esnaf Odaları üzerinden esnaf ve sanatkârlara sağlanan desteklerle Adıyaman’ın bölgede birinci sırayı aldığını dile getirdi.

Dün olduğu gibi bugün de esnafın ve sanatkârların yanında olduklarını belirten Alkayış, sosyal sorumluluk anlayışıyla il esnafını desteklemek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanmış olan bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ve ekonominin canlanmasıyla birlikte Adıyaman’da büyük bir hareketlilik ve kalkınmanın da görüleceğini söyledi. Bu vesileyle, Kıymetli Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine çabalarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Milletvekili Alkayış, esnafın ve ilin ekonomik anlamda canlanması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PHA