Adıyaman’da Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen programda, Adıyaman Valisi Osman Varol öğrencilerle bir araya geldi. Kommagene Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri yer aldı. Adıyaman’da düzenlenen programda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, gençlerin bilgiye erişiminin artırılması ve kütüphanelere olan ilginin güçlendirilmesi ele alındı. Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Vali Osman Varol, okumanın bireysel gelişim açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Adıyaman’da gerçekleştirilen program, kültürel etkinliklerle birlikte katılımcılara farklı deneyimler sunan bir buluşma olarak öne çıktı.

Müzik Dinletisi Ve Sergi Açılışı Yapıldı

Program, müzik dinletisiyle başladı. Etkinlik kapsamında açılan resim sergisini gezen Adıyaman Valisi Osman Varol, öğrenciler tarafından hazırlanan eserleri inceledi. Sergide yer alan çalışmalar katılımcılar tarafından takip edildi.

Geleneksel Sanat Eserleri İncelendi

Etkinlikte ayrıca ebru, hat ve tezhip sanatlarına ait eserler sergilendi. Vali Osman Varol, çalışmalar hakkında bilgi alarak emeği geçenleri tebrik etti. Sanat alanındaki faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine katkı sunduğu ifade edildi.

Öğrencilere Kitap Okuma Vurgusu

Programda öğrencilerle bir araya gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, kitap okuma alışkanlığının önemine değindi. Kütüphanede sergilenen yeni eserleri inceleyen Varol, bilginin birey ve toplum açısından taşıdığı değere dikkat çekti.

En Çok Okuyan Öğrencilere Ödül Verildi

Etkinlik sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Ödüller Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından takdim edildi. Program, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.