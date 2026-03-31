Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2025 yılının haziran ayında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olay, kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 25 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Ömer Kilimci, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen 20 yaşındaki kız arkadaşı Yaprak Türk'ü silahla öldürüp anne ve 2 kardeşini de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak Hürriyet Mahallesi'nde aracında intihar etti.

Kanaat önderleri devreye girdi, her iki aşiret de barışa 'evet' dedi

Olay sonrası Diva Aşireti ile Bihimi Aşireti arasında gerginlik yaşandı. Artan gerilimin büyümesini önlemek amacıyla Viranşehirli kanaat önderleri devreye girdi. Yoğun çabalar sonucunda taraflar, Viranşehir Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen barış töreninde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim'in altından geçilerek tekbirler eşliğinde gerçekleşen törende, her iki aşiret de barışa 'evet' dedi.

Barış sürecine öncülük eden isimler arasında Viranşehir'in kanaat önderleri İbrahim Direk, Münir Öztürk, İsa Misafirci, Halef Halefoğlu, Hadi Yüksel ve Hadi Kuran yer aldı. Ayrıca Ramazan Diril, Rumet Aydın ve Serhat Dicle İnan da sürece destek verdi. Törende konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, bu tür husumetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Tören sonunda katılımcılar el ele vererek birlik ve beraberlik mesajı verirken sağlanan barış Viranşehir'de memnuniyetle karşılandı.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Haziran 2025'te Viranşehir ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kilimci (24), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk (20) ile telefonla tartıştı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle Türk'ün evine giden Ömer Kilimci dışarı çıkan Yaprak Türk, annesi Ş.T. ile kardeşleri M.E.T. ve G.T.'ye ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi yere yığılırken, Ömer Kilimci 27 TJ 955 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yaprak Türk, hayatını kaybetti. Yaralı olan anne ve 2 kardeş Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Olaydan kısa süre sonra Kilimci, park halindeki otomobilinde tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi. Yaprak Türk ile Ömer Kilimci'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yaprak Türk'ün cenazesi Viranşehir Yeni Mezarlığında, Ömer Kilimci ise Kemberli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.