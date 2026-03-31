Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Şanlıurfa'da yaşayan ortopedik engelli 24 yaşındaki Ahmet Şakacı'nın ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyeyi temin ederek anlamlı bir yardıma imza attı. Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde ikamet eden Şakacı'ya gönderilen akülü tekerlekli sandalye, kargo aracılığıyla adresine ulaştırıldı. Kapısının çalınmasıyla büyük bir sürpriz yaşayan genç, karşısında gördüğü hediye ile büyük sevinç yaşadı.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Şakacı, polis memuru Şahin'e teşekkür ederek, 'Çok güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun. Mustafa abime çok teşekkür ederim. Allah yolunu, bahtını açık eylesin. Çok güzel bir hediye oldu. Uzun zamandır böyle bir araca ihtiyacım vardı. Mustafa abi adeta Hızır gibi yetişti' ifadelerini kullandı.