Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 6.519,67 TL, satış 6.520,70 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10.431,82 TL'den alınırken, 10.661,42 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 42.514,97 TL'den işlem görüyor.
İşte 31 Mart salı altın fiyatlarında son durum...
Altın (TL/GR)
6.535,32
22 Ayar Bilezik
6.037,29
Altın (ONS)
4.570,24
Cumhuriyet Altını
43.082,00
Yarım Altın
21.508,00
Çeyrek Altın
10.853,00
Gremse Altın
105.501,01
Ata Altın
43.519,17
Tam Altın
42.200,40
Has Altın
6.501,57
Kaynak : PERRE
ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN
