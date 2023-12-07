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Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği Ekipleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı TEM Büro Amirliği Ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ilçede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hakkında 19 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (31), bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

M.B'nin ayrıca hırsızlık, kamu malına zarar vermek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından firar olarak arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Kaynak : PHA