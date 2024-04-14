İddiaya göre, Samet B., idaresindeki 34 PL 9563 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, polis memuru V. K. ve O.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayaları görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıdan polis memuru V.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden polis memurunun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber: İlker Şahin/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA