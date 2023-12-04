Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi Gölbaşı Caddesi üzerinde karşılaştı. İki kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken B. E., belinden çıkarttığı tabancayla A.K'ya ateş etmeye çalıştığı esnada çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken kavga anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbarla olay bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından B. E. ve A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece 'Kasetten Adam Öldürme' sucundan tutuklandı. Tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA