Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde gerçekleştirildi.

Teröristler Hakkında Detaylar

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, kırmızı kategoride aranan "Hebun Piro Amed" kod adlı Zırav Taş, diğerinin ise gri kategoride aranan "Botan" kod adlı Fehmi Başkurt olduğu bildirildi. Kırmızı kategoride yer alan Zırav Taş’ın, sözde Amed eyalet sorumlusu olduğu belirtildi.

İstihbari Çalışmalar ve Operasyonun Detayları

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Jandarma ATAK taarruz helikopterleri, J-SİHA desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operasyonda, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Katıldığı Eylemler

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik toplamda 6 terör eylemine katıldıkları tespit edildi. Bu eylemlerden bazıları şunlardır:

8 Nisan 2020: Diyarbakır Kulp'ta sivil vatandaşların aracına döşenen mayının patlatılması sonucu 5 sivilin şehit edilmesi.

9 Ocak 2021: Lice'de düzenlenen operasyonda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması.

5 Haziran 2021: Lice'de yol yapım çalışmasında kullanılan iş makinesine EYP ile düzenlenen saldırı.

22 Haziran 2022: Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması.

30 Nisan 2023: Lice'de zırhlı aracın geçişi esnasında EYP patlatılması.

8 Haziran 2023: Lice kırsalında güvenlik güçlerine bilgi verdiği gerekçesiyle bir vatandaşın silah zoruyla alıkonulması.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonun ardından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Yerlikaya, bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonların kesintisiz olarak devam edeceğini ve teröristlerin adalete hesap vereceğini belirtti.

Kaynak : PHA