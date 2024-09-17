Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan uygulamada çeşitli adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından adreslere düzenlenen operasyonda 154 kubar esrar, 91 bonzai, 40 kenevir tohumu, 22 kök Kenevir bitkisi, 5 metamfetamin, 1 Sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken adreslerde bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.



Kaynak : PHA