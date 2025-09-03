Bunlar da ilginizi çekebilir

Kararı reddettiğini belirten Gürsel Tekin, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan, ifademi almadan, savunma hakkı vermeden beni ihraç edemezsiniz” açıklamalarında bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 27 Ağustos’ta Özlem Erkan tarafından sunulan dilekçede yer alan kayyum talebini değerlendirilerek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut il yönetimi tedbiren görevden alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul örgütüne kayyum atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel’in açıklamasına yanıt veren Gürsel Tekin, “İhraç kararını tanımıyorum” dedi.

