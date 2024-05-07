Aksaçlılar Şura Başkanı Erdal Antakyalı ile beraber Hatay'a giden Göyçe Zengezur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Doğan, 6 Şubat depremlerinin hasar verdiği bölgedeki depremzede vatandaşları ziyaret ederek acılarına ortak olduğunu belirtti ve "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Bakan Ahmet Doğan ve beraberindeki heyet deprem bölgesindeki temaslarından sonra İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sarper Öztürk ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Adil Özdemir'le de bir araya geldi.

Ülkemizin önemli petrol bölgelerinden biri olan Hatay ve diğer illerimizin yaşanan asrın felaketinin ardından çok kısa sürede toparlanacağına inandığını söyleyen Bakan Ahmet Doğan; "Biz, Türk toplumuyuz. Yüzlerce yıldır çok felaket ve acı görmüş, buna rağmen çok şükür, Allah'ın yardımıyla hep ayakta kalmışız ve dünya milletlerine rolmodel olmuşuz. Bu felaketin de acısını yüreğimize gömerek, kardeşçe, el-birliğiyle daha da güçleneceğimize inanıyorum. Bu vesileyle depremde vefat eden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ve uzvunu kaybeden kardeşlerimize şifa ve sabır diliyorum" diye konuştu.

Heyetin aynı zamanda Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti topraklarının petrol ve doğalgaz rezervi konusunu da görüştüğü açıklandı.

İskenderun Üniversitesi ziyareti konusunda da bir açıklama yapan Göyçe Zengezur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Doğan; "Aksaçlılar Şura Başkanımız Sayın Erdal Antakyalı ile beraber ziyaret ettiğimiz İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Sarper Öztürk ve Jeoloji Yük. Müh. Sayın Dr. Adil Özdemir hocalarımızdan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki petrol ve doğalgaz potansiyeli hakkında bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Kaynak : PHA