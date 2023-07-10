Toplantıya katılan STK temsilcileri Gölbaşı halkının bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için haklarını dile getirip çalışmalar yapmak üzere kurul oluşturdu.

Toplantıya katılanların büyük çoğunluğu Gölbaşının imara kapatılmadan mevcut yerinde yatay mimari ile kat sınırlaması yapılarak yerleşimin devam etmesi yönünde fikir belirterek, Gölbaşının bölünmemesini, demografik yapısının bozulmamasını sosyolojik, kültürel ve ekonomik düzeninin muhafaza edilmesini dile getirdiler.

STK lar birliği başkanı olarak seçilen Mahmut Yetişgen yaptığı açıklamada " Bizler bundan sonraki süreçte sorumluluk alarak halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız.

Bu süreçte neler yapacağız? Öncelikle ilçemizde bulunan siyasi partiler, siyasi aktörler, resmi kurumlar ve konu ile ilgili bilim adamları ile görüşmeler yaparak Gölbaşımız için olumlu sonuçlar almaya çalışacağız. Yapılan çalışmalar ile ilgili bütün faaliyetleri halkımızla paylaşacağız.

Yönetime seçilen bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. "