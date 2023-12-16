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Gölbaşı İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi tarafından Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi İhlas Camii bahçesinde açılan kermes, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu'nun duası ile başladı.

İşgalci İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistinli Müslümanların yaralarını sarmak için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde yurt genelinde kermesler düzenleniyor. Bu kapsamda Gölbaşı İlçe Müftülüğü ve TDV Gölbaşı Şubesi'nce düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecekler Filistin için satışa sunuldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kermesin açılışına Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurum amirleri, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.

Kaynak : PHA