Alınan bilgiye göre kavga, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen A.A., ile ismi açıklanmayan şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi açıklanmayan şüpheli yanında getirdiği tabancayla A.A'ya ateş ederek kaçtı. Yaralanan A.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.A'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan ve ismi açıklanmayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA