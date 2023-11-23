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Kurugeçit Ortaokulu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik, trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve trafik kazalarının sebepleri, trafik kuralları, trafik ve çevre bilinci, güvenli bisiklet kullanımı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği hakkında genel bilgiler, genel güvenlik önlemleri konularında bilgilendirme yapıldı. Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan polis memurları daha sonra broşür dağıttı.

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