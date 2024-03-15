Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen kapalı olan gözyaşı kanalı açma ameliyatının başında Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulbaki Tanrıverdi ve KBB Uzmanı Dr. Hasan Sami Bircan yer aldı.

Ekibin başında yer alan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulbaki Tanrıverdi ve KBB Uzmanı Dr. Hasan Sami Bircan, Halk arasında gözyaşı damar tıkanıklığı olarak bilinen gözyaşı boşaltım kanalı tıkanıklığı açılarak yapılan operasyon ile hasta sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla gözyaşı kanalları kapalı olan hastanın kanalları açılarak sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası değerlendirmede bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulbaki Tanrıverdi, hastanın yapılan kontroller sonrasında gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu ve hayatını olumsuz yönde etkilemesinin üzerine gerçekleştirilen ameliyatla tekrardan sağlığına kavuştuğunu belirtti.

KBB Uzmanı Dr. Hasan Sami Bircan ise Gözyaşı kanal tıkanıklığı, göz yüzeyinde oluşan gözyaşının boşaldığı sistem olduğunu ve gözyaşının aktığı, göz kapaklarının iç kısımlarında bulunan delik şeklindeki açıklıklardan sonra borucuk sistemleri ile buruna açılan bir boşaltım sistemi olduğunu ifade ederek, Gölbaşı'nda ilk defa gerçekleştirdikleri ameliyat ile hastanın yaşam standartlarının normalleşmesi için ameliyatın önemine vurgu yaptı.

Son olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Engin Çatal ise şunları söyledi:

"İlçemizde ilk defa halk arasında göz kanalı açma ameliyatı yapıldı. Başta doktorlarımız Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulbaki Tanrıverdi ve KBB Uzmanı Dr. Hasan Sami Bircan'ın nezdinde tüm ekibi tebrik ediyorum. Göz yüzeyinde oluşan sıvı bu sistem aracılığı ile buruna akar. Gözyaşı boşaltım sisteminde olan tıkanıklıklarda gözyaşı buruna akamadığı için göz kapaklarının iç kısmından yanaklara doğru dışarı akar. Buda hastanın günlük yaşam kalitesi düşmesine neden olur. Hastamız hastanemize müracaat ederek, tedavisinin ardından alınan ameliyat kararı sonrası doktorlarımız tarafından ameliyatı gerçekleştirildi. Hastamız normal hayatına kısa sürede devam etmeye başladı. İnşallah bundan sonra hastanemizde ilkleri yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunma adına tüm hekimlerimizle birlikte el birliği ile daha çok çalışacağız. Bu gururu bizlere yaşatan başta hekimlerimize tekrardan teşekkür ederek, ekipleri bir kez daha kutluyorum"



Kaynak : PHA