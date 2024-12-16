Serginin Açılışını Kaymakam Seyhan Yaptı

Serginin açılışına, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oruç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, şube müdürleri Adil Kahya ve Mustafa Küçükaslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergide, Gölbaşı ilçesindeki farklı okullardan öğrencilerin, Gazze’deki zulme dikkat çekmek amacıyla yaptığı resimler yer aldı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, serginin açılış kurdelesini keserek, sergilenen eserleri tek tek inceledi. Resimlerin her birini ilgiyle takip eden Kaymakam Seyhan, öğrencilerle bir süre sohbet ederek resimlerin anlam ve hikayelerini dinledi.

Gazze'yi Anlatan Resimler Büyük İlgi Gördü

Gazze’de yaşanan zulmü konu alan resimler, sergiyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü. Sergide, savaş mağduru çocuklar, bombalanan evler, acı ve gözyaşı içindeki Filistin halkını temsil eden simgeler dikkat çekti. Öğrencilerin sanatsal bakış açılarıyla hazırladıkları resimler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Sergi kapsamında düzenlenen “Gazze’deki Zulmü Resimle Haykır” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödülleri, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir takdim etti. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler tebrik edilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kaymakam Seyhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlılığını artırmak adına oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin hem sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de küresel olaylara karşı bir farkındalık oluşturduğunu belirten Seyhan, etkinliğe katkı sunan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Seyhan: "Bu Tür Etkinlikler Farkındalık Yaratıyor"

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, serginin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sergide emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin dünyada yaşanan olaylara karşı bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Sanat, düşünceleri ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Öğrencilerimiz, Gazze’de yaşanan zulme karşı duygularını bu resimlerle ifade ettiler. Bu tür çalışmalar, empati duygusunu artırmanın yanı sıra toplumsal duyarlılığı da artırmaktadır."

Eğitimcilerden Destek ve Teşekkür

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, serginin amacının öğrencilere duyarlılık kazandırmak olduğunu belirterek, sergiye katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet Tevfik Göksu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen bu sergi, öğrencilerimize önemli bir farkındalık kazandırıyor. Bu etkinlik, çocuklarımızın dünyadaki olaylara nasıl tepki verebileceklerini, nasıl çözüm üretebileceklerini göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor. Resimlerle ifade edilen bu tepkiler, çocuklarımızın duygularını yansıtmanın yanı sıra, vicdanlarının da ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor."

Sanatla Farkındalık

"Gazze’deki Zulmü Resimle Haykır" temalı sergi, Gölbaşı’nda hem öğrencilerin sanatsal bakış açılarını geliştirdiği hem de toplumsal farkındalığın artırıldığı bir etkinlik olarak öne çıktı. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oruç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açılışı yapılan sergi, Gölbaşı'ndaki öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan sergi, sanat yoluyla Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekmeyi amaçladı. Sergi, öğrencilerin hem sanatsal becerilerini sergilemesine hem de uluslararası meselelere yönelik bilinç kazanmalarına olanak tanıyan bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini toplarken, Gazze’deki insanlık dramına dair farkındalık oluşturma misyonunu başarıyla yerine getirdi.

Kaynak : PHA