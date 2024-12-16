4 Okulda İnceleme: Projeler Hızla İlerliyor

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve Şube Müdürü Ali Durmaz, ilçede yapımı süren okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Heyet, inşaat süreci devam eden ve farklı aşamalarda olan Yukarı Nasırlı İlkokulu, 12 Derslikli Belören Ortaokulu, 24 Derslikli Afet Konutları TOKİ İlkokulu ve 24 Derslikli Afet Konutları TOKİ Ortaokulu şantiyelerini ziyaret etti.

Müdür Özdemir ve Durmaz, çalışmalarda gelinen aşama hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaat sürecini yerinde denetleyen Özdemir, okulların planlanan süre içinde tamamlanarak eğitim-öğretime açılacağını ifade etti.

İşte İnşaat Süreci Devam Eden Okullar

1- Yukarı Nasırlı İlkokulu:

Aşama: Temel kazı çalışmaları tamamlandı.

Durum: Bakanlıktan projenin onaylanması bekleniyor.

2- Belören Ortaokulu (12 Derslikli):

Aşama: %90 oranında tamamlandı.

Durum: Kaba inşaat sürecinin büyük kısmı tamamlandı, son düzenlemeler yapılıyor.

3- Afet Konutları TOKİ İlkokulu (24 Derslikli):

Aşama: %25 oranında tamamlandı.

Durum: İnşaat hızla devam ediyor.

4- Afet Konutları TOKİ Ortaokulu (24 Derslikli):

Aşama: %25 oranında tamamlandı.

Durum: Afet konutlarının yapımıyla birlikte eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Derslik Sorununu Büyük Ölçüde Çözeceğiz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, okulların yapım sürecini yakından takip ettiklerini ve inşaatların planlanan takvimde tamamlanması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Özdemir, yeni eğitim kurumlarının ilçedeki derslik ihtiyacını büyük ölçüde gidereceğini vurguladı.

"Yukarı Nasırlı İlkokulu, Belören Ortaokulu ve TOKİ bölgesinde inşaatı devam eden ilkokul ve ortaokullarımızın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizdeki derslik açığını büyük ölçüde kapatacağız. Bu süreçte hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz daha modern, güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşacak. Okul inşaatlarının hızla ilerlemesi, eğitimde kaliteyi artırmamız için önemli bir fırsattır."

TOKİ Konutlarıyla Eğitim İhtiyacı Artıyor

Özellikle Afet Konutları TOKİ bölgesinde inşaatı devam eden okullar, bölgeye yerleşecek yeni nüfusa hitap edecek şekilde tasarlandı. Deprem sonrası bölgeye taşınan ailelerin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan projelerin hızla tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, 24 derslikli iki okulun yapımı sürerken, bölgedeki eğitim ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Eğitim Altyapısı Güçleniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 4 okulun inşaat süreci hızla devam ediyor. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve Şube Müdürü Ali Durmaz'ın denetim yaptığı projeler arasında Yukarı Nasırlı İlkokulu, Belören Ortaokulu ve Afet Konutları TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu yer alıyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Gölbaşı ilçesindeki derslik açığı büyük ölçüde giderilecek ve öğrenciler daha modern, güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşacak.

İnşaatı süren okulların, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, inşaat sürecinin hızlandırılması ve denetimlerin sıklaştırılması ile öğrencilerin bir an önce yeni okullarında eğitime başlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA