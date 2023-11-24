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Deprem sonrası Adıyaman'da sağlık hizmetleri alanında oluşan uzman hekim eksiklikleri ve aksayan hususların düzeltilmesiyle ilgili devam eden yoğun çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki şehirlere yönelik özel çalışması sonucu Adıyaman Merkez ve ilçelerindeki hekim eksikliği tamamlanıyor.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Gölbaşı Devlet Hastanesi 113. Dönem DHY ataması ile Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alp Yekta Gökalp göreve başladı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alp Yekta Gökalp, 1993 Niğde doğumlu olup; 2018 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2018-2023 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde asistanlık eğitimini tamamladı. 113. Dönem DHY ile Kasım ayı itibariyle Gölbaşı Devlet hastanesinde göreve başladı.

Başhekim Op Dr Engin Çatal ise; Hastanemiz de göreve başlayan Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op Dr Alp Yekta Gökalp'e görevinde başarılar diler ve tüm Gölbaşı lı hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanımız da muayene olmak isteyen hastalarımız Sağlık Bakanlığımızın MHRS Randevu sistemi 182 numarasından ve hastanemiz Hasta Kabul Ve KİOS cihazlarından sıra alarak muayene olabilirler. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar hastanemiz de eksik olan uzman hekim kadromuzu her geçen gün artırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Hastanemiz standartlarını en üst düzey kaliteye getirmeye devam edeceğiz ve aynı şekilde eksik olan branşlarda ki hekimlerimizi de tamamlamaya devam edeceğiz.''şeklin de açıklamalarda bulundu.

Kaynak : PHA