Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), öğrencilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. GİBTÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim etkinliğinde, gastronomi sektörünün tanınan isimlerinden restoran işletmecisi Şükrü Savun öğrencilerle bir araya geldi.

GİBTÜ Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen atölye çalışmasında Şükrü Savun, küçükbaş karkas etin parçalama teknikleri, etin anatomik yapısı ve doğru işleme yöntemleri hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler verdi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, teorik bilgilerini sahada uzun yıllara dayanan deneyimle birleştirme fırsatı buldu.

'Üniversite-sektör iş birliği güçleniyor'

Etkinlikte konuşan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın, gastronomi eğitiminde uygulamalı öğrenmenin önemine dikkat çekerek, 'Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil, sektörün önde gelen temsilcileriyle buluşturarak mesleki hayata hazırlıyoruz. Gastronomi eğitiminin en önemli unsurlarından biri uygulamadır. Şükrü Savun'un bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşması, onların mesleki gelişimleri açısından son derece kıymetlidir' dedi.

'GİBTÜ'nün modern altyapısı geleceğin şeflerini yetiştiriyor'

Şükrü Savun ise GİBTÜ'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin uygulama altyapısının öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Savun, 'GİBTÜ'nün modern uygulama mutfağında öğrenmeye istekli gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Bugün öğrencilerle sadece et parçalama tekniklerini değil, etin doğru değerlendirilmesinin ve mutfakta verimliliğin temel prensiplerini de paylaştık. Öğrencilerin ilgisi ve soruları, gastronomi alanındaki gelecek adına umut verici' dedi.

Öğrencilerden yoğun katılım

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik boyunca katılımcılar, küçükbaş karkasın profesyonel şekilde değerlendirilmesine yönelik teknikleri yakından gözlemleme imkânı buldu. Uygulamalı eğitim ve soru-cevap bölümüyle devam eden program, öğrencilerin Şükrü Savun ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan uygulamalı eğitim faaliyetleriyle nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye ve üniversite-sektör iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.