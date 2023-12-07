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Gerger ilçesine bağlı Dağdeviren Köyü’nde köpek tarafından kovalanan yavru kedi can havliyle elektrik direğinin tepesine tırmandı. Elektrik direğinin tepesinde kedi sesi duyan köy sakinlerinden Cemal Örnek, kedinin aşağıya inemediğini ve soğuktan üşüdüğünü fark etti. Cemal Örnek, durumu Gerger AKEDAŞ ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tedbir amaçlı ilk önce elektrikleri kestiler. Daha sonra direğe çıkan ekipler yavru kediyi kurtarmaya çalıştı. İnatçı kedi ise bir süre direğin tepesine tutunarak ekiplere zor anlar yaşattı. AKEDAŞ ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu direğin tepesindeki kedi olduğu yerden kurtarılarak, bakımı ve beslenmesi için köy sakinlerine teslim edildi

Kaynak : PHA