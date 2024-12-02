Eylem Kararı: İş Üretmeme Günü

Genel Sağlık-İş Sendikası, söz konusu düzenlemeye karşı 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında iş üretmeme eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. Aytemir, “Adaletsizliği kabul etmiyoruz ve bu duruma sessiz kalmayacağız,” ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğin Getirdiği Sorunlar

Aytemir, yönetmeliğin aile hekimleri ve çalışanlar için birçok sorun doğurduğunu vurguladı. Eleştirilen düzenlemelerden bazıları şunlar:

Lohusa Takibi: Belirsiz düzenlemelerle çalışanların sorumlulukları artırılırken sağlık hizmetlerinde karmaşa yaratılmıştır.

Sözleşme Yenileme Şartları: Objektif olmayan kriterlerle çalışanlar üzerindeki idari baskılar artmaktadır.

Çift Cezalandırma: Destek ödemelerinin kesilmesi durumunda sözleşme feshini öngören düzenleme hukuka aykırıdır.

Teşvik Sistemi: Çalışanların değerlendirilmesinde adaletsizlik yaratmakta, iş yükünü artırmakta ve iş güvencesini tehdit etmektedir.

Nüfus Kriteri: 4000’den 3500’e düşürülmesi, çalışanların gelir kaybına yol açmıştır.

Teşvik Katsayısı: Başvuruların azalması durumunda teşvik katsayısının düşürülmesi, çalışanlara haksız bir yük getirmektedir.

Nöbet Düzeni: Entegre merkezlerde nöbet sayısına bağlı olarak maaş kesintileri ve sözleşme feshi riski getirilmiştir.

Sendikanın Talepleri

Genel Sağlık-İş, adaletli bir sağlık sistemi için şu talepleri sıraladı:

Sağlık çalışanlarına yoksulluk sınırı üzerinde tek kalem maaş verilmesi,

Cari gider ödemelerinin artırılması,

Tavan katsayı oranlarının yükseltilmesi,

İzin ve rapor dönemlerinde ücret kesintisi yapılmaması,

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarının kamulaştırılması,

Her ASM’ye birer tıbbi sekreter, psikolog, güvenlik görevlisi ve ikinci bir aile sağlığı çalışanı atanması.

“Eziyet Yönetmeliği Geri Çekilsin”

Genel Sağlık-İş, sağlık hizmetlerinin ticari bir mantıkla yönetilmesine karşı olduklarını vurguladı. Hasan Aytemir, “Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini ve bu adaletsiz düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Yurttaşlarımızın eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi.

Kaynak : PHA