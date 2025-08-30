“Atalarımızın İzinden Gitmeye Devam Edeceğiz”



Dernekten yapılan açıklamada, etkinliğin amacının şanlı zaferin gelecek nesillere aktarılması olduğu vurgulandı:



“103 yıl önce ecdadımızın azim, iman ve fedakârlıkla kazandığı Büyük Zafer’in ruhunu, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize aktarmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca hazırlanan sinevizyon gösterisini hep birlikte izledik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.



Bu aziz milletin evlatları olarak, imanla yoğrulmuş cesur yüreklerle; atalarımızın izinden giderek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye devam edeceğimize bir kez daha ahdediyoruz.”



Çocuklardan Büyük İlgi



Etkinliğe katılan çocuklar, sinevizyon gösterisini ilgiyle takip etti. Programda ayrıca Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine ilişkin sohbetler yapıldı, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Genç Nesiller Derneği yetkilileri, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, “Amacımız hem tarih bilincini güçlendirmek hem de çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle büyümesine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA