Minibüs Demir Bariyerlere Çarparak Devrildi



Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana geldi. M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ve devrildi. İçinde çoğunluğu Adıyamanlı sağlık çalışanlarının bulunduğu minibüs, yol kenarında ters dönerek durabildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkararak ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.



İki Sağlık Emekçisi Hayatını Kaybetti



Kazada, özel kliniği bulunan Psikolog Meryem Ege ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire Gülşen Ağgül ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden iki sağlık emekçisinin cenazelerinin Adıyaman’a gönderileceği öğrenildi.



14 Yaralı Hastanelere Kaldırıldı



Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının ise orta ve iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavi gördüğü hastaneler arasında SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi ve Özel Batı Hastanesi bulunuyor.



Yaralıların İsim Listesi



Yetkililer tarafından paylaşılan listeye göre kazada yaralananların isimleri şöyle:

Betül Parmaksız – İyi

Nuriye Gül Parmaksız – İyi

Behiye Gülşen Karakuş – İyi

Beyza Nur Ağgül – İyi

Özlem Demir Babat – Orta

Reyhan Özöncel – İyi

Yıldız Bayrak – Orta

Yüksel Saygı – Orta

Selma Serap Selçuk – İyi

Ayşe Ceyda Selçuk – İyi

Ülkü Güzel – İyi

Yüksel İzci – Orta

Zeynep Sevim – Orta



Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası yol trafiğe bir süre kapatılırken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Kaynak : PHA