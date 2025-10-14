Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi, İl Halk Kütüphanesi ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Nemrut Dağı'nın tarihi dokusu eşliğinde Türk ve dünya klasiklerinden seçilen eserleri okuyarak, kitap kritikleri yaptı.

Proje kapsamında gençler, öğretmenleriyle birlikte ilin tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve Karakuş Tümülüsü gibi ören yerlerini ziyaret etme imkanı bularak, yerinde anlatımlar eşliğinde bilgi edindi.

Projeyle, kentin somut kültürel miras unsurlarının yerinde tanıtılması, gençlerin tarihi ve kültürel değerleri tanımaları ve okuma kültürünü geliştirmeleri amaçlanıyor.

Etkinlikte yer alan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, proje hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

Kübra Nur Asnuk, 'Gençlik Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi'yle birlikte yaptığımız 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında Nemrut Dağı'na geldik. Bu proje sayesinde, hem değerlerimizi öğreniyoruz hem de ufkumuzu geliştiriyoruz.'

Mustafa Arda Tüy, 'Gençlik Merkezi'nin ve okulumuzun düzenlediği bir kitap okuma halkası oluşturduk. Hocalarımıza, okuduğumuz kitapların konusunu anlattık. Aynı zamanda, tarihi mekanları gezme fırsatı buluyoruz. Kitap okuma sayesinde, iletişim becerimiz artıyor. Herkese, kitap okumayı öneriyoruz.'

İkra Nur Karakurt, 'Gençlik Merkezi, İl Halk Kütüphanesi ve hocalarımızın destekleriyle geliştirilen 'Kitap Okuma Halkaları' projesine dahil olduk. Etkinlikte, 40 öğrenci olarak yer aldık ve gruplar halinde farklı kitaplar okuyarak, bu kitapların içeriğini hocalarımıza anlattık. Kitap okumanın bize kattığı destek çok fazla. Çünkü kitap okuduğumuzda ufkumuz genişliyor ve daha önce görmediğimiz kavramları öğreniyoruz.'

Eylül Ezel Gülbahar ' 'Kitap Okuma Halkaları' projesi ile birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Hocalarımızın desteğiyle bugün buraya geldik. Kitap okuyarak hem okuma hızımız artıyor hem de hocalarımız ve Gençlik İl Müdürlüğümüz sayesinde görmediğimiz yerleri gezebiliyoruz.'

Etkinliğe, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Gençlik Lideri Özge Mutlu, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi idareci ve personeli ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 40 gönüllü öğrenci katıldı.

Tarihi atmosferde gönüllerince eğlenen gençler, gün boyu hem okumanın hem de birlikte olmanın keyfini yaşadı.

