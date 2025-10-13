Çalışma hayatında en çok merak edilen konulardan biri, işten istifa eden bir çalışanın kıdem tazminatı alıp alamayacağıdır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerine uzun yıllar verdiği emeğin bir karşılığı olarak düzenlenmiş, iş hukuku açısından önemli bir güvencedir. Ancak her istifa halinde kıdem tazminatı alınması mümkün değildir. Belirli şartların oluşması gerekir ve bu sürecin doğru yönetilmesi çalışanların hak kaybı yaşamaması açısından kritik öneme sahiptir. Temizer Hukuk Bürosu, iş hukuku alanındaki deneyimiyle müvekkillerine bu süreçte etkin hukuki destek sağlamaktadır.

Kıdem Tazminatı ve İstifa İlişkisi

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kıdem tazminatı hakkını düzenlemektedir. Genel kural, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alamayacağı yönündedir. Peki, istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Bazı istisnai durumlarda, istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu durumlar arasında:

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılması,

İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunması,

Kadın işçinin evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde istifası,

Erkek işçinin askerlik hizmeti için işten ayrılması,

Emeklilik şartlarını doldurma (prim gün sayısı ve sigortalılık süresi) bulunur.

Cezai ve Mali Haklar

İşçi yukarıda belirtilen hallerde işten ayrıldığında, her çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bunun yanı sıra kullanılmayan yıllık izin ücretleri ve varsa ödenmemiş fazla mesai alacakları da talep edilebilir. Ancak işçinin haklı bir sebep göstermeden yalnızca “istifa” etmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğmaz. İşten çıkarılan işçinin hakları konulu içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Hukuki Süreç ve Belgeler

Kıdem tazminatı talep ederken, işçinin istifasını gerekçelendirmesi büyük önem taşır. Sağlık sorunları için doktor raporu, evlilik için evlilik cüzdanı, askerlik için askerlik sevk belgesi gibi resmi evrakların ibraz edilmesi gerekir. Bu belgelerin eksik veya yanlış sunulması, işçinin hak kaybına yol açabilir.

Hukuki Destek Almanın Önemi

Kıdem tazminatı, çalışanların en temel haklarından biridir. Ancak istifa halinde bu hakkın elde edilmesi, yalnızca belirli koşulların sağlanmasıyla mümkündür. Yanlış adımlar hem tazminat hakkının kaybedilmesine hem de uzun süren dava süreçlerine yol açabilir. Temizer Hukuk Bürosu, İstanbul iş hukuku avukatı ile iş hukuku alanındaki uzmanlığıyla çalışanların haklarını korumakta ve en uygun stratejiyi belirleyerek süreci müvekkilleri lehine sonuçlandırmayı hedeflemektedir.