Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 95 kuruşluk indirim yapıldı. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik uygulanmadı.

Dün benzin fiyatlarına 1 lira 61 kuruş zam gelmişti. Dünya genelindeki petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz piyasasındaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesine yol açıyor. Son dönemde İran'daki protestolar ve ABD'den gelen açıklamalar, ham petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu.

