İsrail ordusunun yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini açıkladığı Gazze Ateşkesi'nin ardından, Güney'e göçe zorlanan binlerce Filistinli evlerine dönmeye başlarken, Gazze'nin yüzde 58'inin İsrail'in kontrolünde kalacağı bildirildi. Ancak ordu, çekilmenin olmadığı bölgelerde 'acil tehdit' olarak tanımlanan hedeflere yönelik saldırıların süreceği mesajını paylaştı. Dönüş yapan sivillerin büyük bölümü, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinden kuzeye geçişi sağlayan Reşid Caddesi üzerinden ilerliyor.

Netanyahu: 'Savaş Henüz Bitmiş Değil'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, 'Hamas silah bırakana dek Gazze'de kalacak, baskıya devam edeceğiz. Savaş henüz bitmiş değil' ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Yüzde 58'i İsrail Kontrolünde Kalacak

Al Jazeera'nın aktardığı bilgilere göre, Mısır'daki müzakereler sonrası yayımlanacak nihai harita henüz netleşmedi. Ancak 4 Ekim tarihli plana göre, 'sarı hat' içinde kalan yaklaşık 155 kilometrekarelik alan, Gazze'nin toplam yüzölçümünün yüzde 58'ine denk geliyor. Bölgenin İsrail'in kontrolünde kalacağı belirtildi.

Kontrol altındaki bölgeler arasında Beit Lahiya, Beit Hanun, Şucaiyye, Tuffah ve Zeytun mahallelerinin bazı kısımları, Han Yunus valiliğinin yarısından fazlası ve Refah Valiliği'nin büyük bölümü bulunuyor.

Aynı zamanda, İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkış noktalarının tamamında - Mısır sınırındaki Refah Kapısı dahil - kontrolünü sürdüreceği ifade edildi.

ABD'den Askerî ve Lojistik Destek

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yetkilileri, İsrail'de 'sivil-askerî koordinasyon merkezi' kurulacağını açıkladı. Bu merkezin, insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini koordine edeceği belirtildi.

ABD'nin, ateşkesin sahadaki uygulanmasını izlemek amacıyla yaklaşık 200 askeri İsrail'e göndereceği ve bu personelin uluslararası ortaklar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir ekipte görev alacağı kaydedildi.

Kaynak : PERRE