Adıyaman Belediyesi'nin yeni ek hizmet binasında çalışmalar hız kazandı. 6 Şubat depreminde ağır hasar alan eski binanın yerine yapılan yeni hizmet binasının temel betonu dökümü başladı. Karapınar Mahallesi'nde, belediyeye ait Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi yanında inşa edilen yapı, 4 bin 600 metrekare alan üzerine, 3 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler gibi icracı müdürlüklerin burada hizmet vereceğini belirterek, 'Yeni bina ile vatandaşlarımız belediye hizmetlerine daha kolay ulaşacak ve işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilecek' dedi.

Yeni Hizmet Alanı, Halkın Kaynaklarıyla Yükseliyor

Projede hiçbir dış destek kullanılmadığını vurgulayan Başkan Tutdere, 'Tüm çalışmalarımızı kendi bütçemizle, halkımızın kaynaklarını yine halkımız için kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım, Adıyaman'a kalıcı bir eser olarak kazandırılacak' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, açıklamasını 'Halkımızın desteği ve duası bizim en büyük gücümüz. Bu bina Adıyaman halkına daha hızlı, erişilebilir ve verimli bir hizmet sunacak' sözleriyle tamamladı.

