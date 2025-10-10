2025 yılı Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Norveç Nobel Komitesi, bu yılki ödülün Venezuela'da demokrasi mücadelesiyle tanınan eski Ulusal Meclis Üyesi María Corina Machado'ya verildiğini duyurdu. Komite, Machado'nun otoriter yönetim altında demokratik değerlerin savunulması yönündeki kararlı duruşunun ve halkın özgürlük talebine öncülük eden çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, geçmiş açıklamalarında defalarca Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini dile getirmişti. Trump, daha önce yaptığı bir konuşmada, 'Yedi savaşı bitirdim, Nobel Barış Ödülü'nü ben almalıyım' ifadelerini kullanırken, bu yılki ödül listesinde yer almadı.

Oslo şehrinde yapılan açıklamanın ardından uluslararası basında ödülün hem sembolik hem de politik yönü tartışılmaya başlanırken, Machado'nun ödülü, Latin Amerika'da demokrasi ve özgürlük mücadelesine verilen güçlü bir destek olarak yorumlanıyor.

Kaynak : PERRE