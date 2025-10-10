Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'nde yapımı devam eden İncekoz köprüsü, Zivar ve İncekoz mahallelerini birbirine bağlayarak bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek. 52 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve çift şeritli olarak projelendirilen köprü tamamlandığında hem yayalar hem de araçlar için güvenli geçiş imkânı sunacak. Adıyaman Valisi Dr. osman Varol, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



Yapım çalışmaları hızla devam eden köprünün, tamamlanmasıyla birlikte özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırması hedefleniyor. Köprünün bölge ekonomisine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PERRE