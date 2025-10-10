Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Gölbaşı Caddesi ve eski Kahta Caddesi'nde yürütülen trafik ve asayiş çalışmalarını yerinde denetledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Nazman, güvenlik ve trafik düzenine ilişkin talepleri dinledi.

Nazman, Gölbaşı Caddesi ve Eski Kahta Caddesi'ni ziyaret ederek, trafik akışı ve asayiş yönünden alınan tedbirler hakkında ekiplerden bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında çarşı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Nazman, trafik güvenliği ve kamu düzenine ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE