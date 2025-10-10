Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,05, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %22,82 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,46, işçilik endeksi %0,28 artarken, yıllık bazda malzeme endeksi %19,17, işçilik endeksi ise %30,16 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %1,15, yıllık %22,53 artış kaydetti. Bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık %1,67, işçilik endeksi %0,23 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %18,92, işçilik endeksi %29,54 oranında yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre %0,72, yıllık bazda %23,75 arttı. Bu grupta malzeme endeksi aylık %0,84, işçilik endeksi %0,48 artarken; yıllık artış malzemede %19,94, işçilikte %32,37 olarak gerçekleşti.

