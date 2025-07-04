Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İpekyolu Gaziantep İş, Kariyer ve Sosyal Girişimcilik Merkezi (İGEM), şehrin istihdamına bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İpekyolu Gaziantep İş, Kariyer ve Sosyal Girişimcilik Merkezi (İGEM), şehrin istihdamına bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

Kentte iş arayan bireylerle işverenleri doğru ve etkin şekilde buluşturan İGEM, istihdam süreçlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca kariyer gelişimi, mesleki yönlendirme ve sosyal girişimcilik alanlarında destekleyici faaliyetler yürütüyor.

MERKEZİN ÇALIŞMA MODELİ GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE DAYANIYOR

Merkezin çalışma modeli, güçlü bir iş birliğine dayanıyor. Gaziantep Valiliği ve ilgili il müdürlükleri ile İŞKUR, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ana paydaşları arasında yer alıyor.

Veriye dayalı ve kapsayıcı bir istihdam yaklaşımı için devletin ilgili resmi kurumlarından TÜİK başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STK’lar ve mesleki eğitim fakülteleriyle iş birlikleri planlanıyor. Bu sayede İGEM, şehrin tüm bileşenlerini kapsayan çok paydaşlı bir istihdam modeli geliştirmeyi amaçlıyor.

İGEM, KENTİN İSTİHDAM HARİTASINI ORTAYA ÇIKARIYOR

İstihdamda veri temelli bir yaklaşımı benimseyen ve kentin istihdam haritasını ortaya koyan İGEM, çok paydaşlı yapısı sayesinde doğru eşleşmeler yaparak iş gücü piyasasını destekliyor. İşveren-işçi buluşmalarına ev sahipliği yaparak doğrudan işe yerleştirme faaliyetleri yürüten merkez, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşüm odaklı yeni nesil istihdam modellerinin gelişmesine olanak tanıyor.

Kadınların ve gençlerin istihdamını önceliklendiren, aile yapısını güçlendiren ve ev ekonomisine katkı sağlayan çalışmalar, İGEM’in önemsediği alanlar arasında yer alıyor. Eğitim programları ve kariyer danışmanlığı hizmetleriyle sürdürülebilir istihdam çözümleri üretiliyor; dijital altyapı desteğiyle sunulan tüm hizmetlerin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği artırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurullah Bilici, İGEM’in belediyenin bir istihdam projesi olduğunu belirterek, 2019 yılına kadar Beyaz Masa aracılığıyla alınan iş taleplerinin bu tarihten itibaren sosyal belediyecilik anlayışıyla kurulan İş ve Kariyer Merkezi tarafından karşılanmaya başlandığını hatırlattı.

BİLİCİ: İGEM İLE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ İLERİYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ

Bilici sözlerini şöyle sürdürdü:

“İGEM, Gaziantep Valiliği öncülüğünde ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliğinde kuruldu. İGEM ile İŞKUR’un bir hizmet noktası olarak istihdama dönük tüm paydaşları bir platformda buluşturmayı hedefliyoruz. Merkez ile veriye ve teknolojiye dayalı, şehrin istihdam problemlerine bütüncül, tutarlı ve sürdürülebilir çözümler bulmayı; sosyal belediyeciliği ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne yakışır bir şekilde birkaç adım daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.”