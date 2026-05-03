Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mersin ile Gaziantep arasındaki ulaşımı köklü şekilde değiştirecek hızlı tren projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahin, toplam 303 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte iki şehir arasındaki seyahat süresinin 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.

Dev ulaşım projesi kapsamında 50 tünel, 63 köprü ve viyadük ile 130 alt ve üst geçidin yer aldığını aktaran Başkan Şahin, fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesini geçtiğini ifade etti.

Projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Başkan Şahin, hattın bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacağını kaydetti. Hızlı tren hattının özellikle Orta Doğu ile ticari bağlantıları güçlendireceğini dile getiren Şahin, yatırımın şehirlerin ekonomik potansiyelini artıracağını söyledi.

Başkan Şahin, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Böylesine büyük bir yatırımı kararlılıkla bölgemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na tüm kalbimle teşekkür ediyorum' dedi.

Hattın 2028 yılında tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

