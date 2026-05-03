Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köylerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte kırsal bölgelerde toplam 38 kilometrelik sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Bağlantı yolları dahil olmak üzere gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarıyla köy yollarının standardı yükseltilirken, ulaşımda konfor ve güvenlik ön plana çıkarıldı. Öte yandan köy yollarında bulunan orta korkuluklar ve trafik tabelaları da yenilenerek, trafik güvenliği üst seviyeye çıkarıldı.

Yetkililer, yapılan yatırımlar sayesinde kırsal ulaşımın daha modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu belirtirken, çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edeceğini ifade etti.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kırsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin planlı şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

