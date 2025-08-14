Ziyarette, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ele alınırken, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da ticari hayatın canlandırılması için devlet destekleri ve teşviklerin artırılması talep edildi.



“Deprem sonrası önemli adımlar atıldı”



Bakan Bolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve “bin yılın en büyük felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgede önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.



Depremde yaşanan yıkımın boyutuna dikkat çeken Bolat, 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Hatay merkezli 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı ve binlerce artçı meydana geldiğini hatırlattı. Bu ölçekte bir felaketin dünyada ender görüldüğünü ifade eden Bolat, “Türkiye büyük devlet olmanın gereğini ortaya koydu. Hükümet olarak olağanüstü gayret gösteriyoruz, bu yıl sonu itibarıyla depremzedelerimiz kalıcı konutlarına geçmiş olacak” dedi.



Bakan Bolat, GAP Gazeteciler Birliği’nin bölgesel sorunlara yönelik duyarlılığından ve üyelerinin yayın organlarında yaptıkları uyarıcı yayınlardan faydalandıklarını da belirtti.



“Deprem bölgesinde ticareti canlı tutacağız”



Bakan Bolat, deprem bölgesine özel hassasiyet gösterdiklerini ve ticari hayatın canlı tutulması için çalıştıklarını vurguladı:



“Piyasada istikrar için çaba gösteriyoruz. Milletimizin alın terini, emeğinin karşılığını korumak; fahiş ve haksız fiyatlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelişen teknolojiyi bu amaç doğrultusunda kullanarak adil bir piyasa tesisi için çalışmalarımız devam ediyor.”



Bu kapsamda, “Market Fiyatı” uygulamasının Google Play ve App Store’da vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirten Bolat, uygulama sayesinde farklı marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceğini, böylece fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelede önemli bir ilerleme sağlanacağını söyledi.



“İhracatta tarihi seviyelere ulaştık”



Bakan Bolat, Türkiye’nin ticari kapasitesindeki artışa da değindi. 2002 yılında 36 milyar dolar olan yıllık ihracatın, bugün tek bir ayda 25 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bolat, hedeflerinin yüksek katma değerli ihracatı artırmak, pazar çeşitlendirmesi sağlamak, yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek ve gümrük süreçlerini hızlandırmak olduğunu dile getirdi.



“Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknoloji yoğun ve markalı ihracatı büyütmeye, dış ticaretimizi daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya devam edeceğiz” diyen Bolat, bu başarıda emeği geçen ihracatçılar ve iş dünyasına teşekkür etti.

Kaynak : PHA