Programın başında Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği çiçek aranjmanı için teşekkür eden Erdoğan, diğer genel başkanların da kutlama mesajlarını ilettiğini belirtti.



“AK Parti ailesini yeni katılımlarla büyütüyoruz”



Erdoğan, konuşmasında AK Parti’nin 24 yıl önce çıktığı yolda milletin desteğiyle büyüdüğünü ve bugün Türkiye’nin en büyük siyasi ailesi olduğunu vurguladı:



“Milletimizin her bir ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bugün bir kez daha sizler gibi vefakâr yol arkadaşlarıyla yürüdüğümüz için Cenab-ı Allah’a hamdediyorum.”



Partiye yeni katılan belediye başkanlarının rozetlerinin takılacağını belirten Erdoğan, bu süreçte eleştirilere karşılık vererek, AK Parti’nin “daha güçlü bir şekilde” yoluna devam ettiğini söyledi.



Terörsüz Türkiye hedefi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara değindi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yürüttüğü sürecin önemine dikkat çeken Erdoğan, bu adımla hem terör sorununu hem de tehdidini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.



“Cumhur İttifakı olarak çözümden ve diyalogdan yanayız. Sürecin başarısı için samimi şekilde çalışıyoruz. Temennimiz, diğer siyasi partilerin de aynı yaklaşımı göstermesidir.”



Reform ve Türkiye Yüzyılı programı



Erdoğan, 24 yıllık süreçte reformların AK Parti’nin siyaset anlayışının temel unsuru olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde “Türkiye Yüzyılı Reform Programı”nın peyderpey hayata geçirileceğini dile getirdi. Programın demokrasi, özgürlükler, verimli hizmet üreten bürokrasi ve güçlü devlet yapısını hedeflediğini söyledi.



“Sivil toplumdan yerel yönetimlere, ekonomiden teknolojiye birçok başlıkta çalışmalarımız hızla olgunlaşıyor. Amacımız, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nın gereklerine uygun bir yapıya kavuşturmaktır.”



Belediyelere rozet takıldı



Konuşmasının ardından Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. AK Parti’ye katılan isimler şöyle:



Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı (CHP’den)



Mustafa İberya Arıkan – Söke Belediye Başkanı



Osman Yıldırımkaya – Sultanhisar Belediye Başkanı



Malik Ercan – Yenipazar Belediye Başkanı



Umut Yılmaz – Şehitkamil Belediye Başkanı



Mustafa Kodal – Yalvaç Belediye Başkanı



Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Belediye Başkanı



Muammer Yanık – Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı



İsmail Akpınar – Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı



Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA