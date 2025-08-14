Sanatçılar, Türk halk müziği başta olmak üzere geniş bir repertuvarla seslendirdikleri eserlerle dinleyicilere hem neşeli hem de duygusal anlar yaşattı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, eserler sırasında sanatçılara eşlik ederek keyifli anlar geçirdi.



Yerel sanatçılara sahne imkânı



Belediye yetkilileri, yaz konserleri etkinliğinin amacının hemşehrilerin yaz akşamlarını keyifle geçirmelerini sağlamak, kültür ve sanat etkinliklerini yaygınlaştırmak ve yerel sanatçılara sahne imkânı sunmak olduğunu belirtti.



Etkinliğe katılan müzikseverler, organizasyonun moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu dile getirerek Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak : PHA