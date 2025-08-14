Yapılan hibe kapsamında, 3 adet şehir içi yolcu otobüsü, 1 adet midibüs ve 2 adet hafif ticari araç Adıyaman Belediyesi’ne teslim edildi. Söz konusu araçların, hem toplu taşıma hizmetlerinde hem de belediyenin saha çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.



“Dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri”



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, desteğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, deprem sürecinde gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekti:



“Depremin ardından yaralarımızı sarmak için el birliğiyle çalıştık. Bu süreçte yalnız olmadığımızı, dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Bursa, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerimize, ayrıca SANKO Holding’e hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Hibe edilen araçlar, halkımıza daha hızlı, daha güvenli ve daha kaliteli hizmet sunmamıza imkân sağladı. Bu destek, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri oldu.”



Yetkililer, yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte şehir içi ulaşımın daha verimli ve güvenli hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak : PHA