Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, kırsal hizmetlerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine hibe edilen 2 adet kazıcı yükleyici iş makinesi hizmete alındı.



Yetkililer, iş makinelerinin köylerde yürütülen altyapı çalışmalarına hız kazandıracağını ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti. Adıyaman İl Özel İdaresi, araç parkına eklenen bu makinelerin özellikle yol bakım-onarım, kanalizasyon, içme suyu ve çeşitli altyapı çalışmalarında kullanılacağını ifade etti.



İl Özel İdaresi, yeni iş makinelerinin kente kazandırılmasında desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA