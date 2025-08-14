“Tarihî ve manevi değerlerimize hassasiyetle sahip çıkıyoruz”



Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, türbenin il için önemli bir manevi mekân olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve manevi değerlerimize hassasiyetle sahip çıkıyoruz. İlimizde manevi bir atmosferin oluşmasını sağlayan bu türbemiz, vatandaşlarımızın sürekli ziyaret ettiği çok önemli bir mekân. İl Özel İdaresi olarak tarihimize ve inancımıza yakışır titiz bir şekilde restorasyon ve peyzaj çalışmalarını başlatacağız.”



Tarihi eserlere yönelik sorumluluk vurgusu



Yetkililer, ata yadigârı eserlere sahip çıkmanın manevi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, türbeye hak ettiği değerin verilmesinin ve bu kapsamda başlatılan çalışmanın gecikmiş bir adımın yerine getirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.



Projenin tamamlanmasının ardından Şeyh Abdurrahman Erzincanî Türbesi’nin ziyaretçilere daha uygun ve düzenli bir ortamda hizmet vermesi bekleniyor.

Kaynak : PHA