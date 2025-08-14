Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, G.K. isimli şahsın üzerinde daralı ağırlığı 0,53 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şüphelinin;



Ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma,



Kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık,



Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, bulundurulması veya taşınması



suçlarından arandığı belirlendi.



Ayrıca şahsın cezaevi firarisi olduğu ve hakkında toplam 10 yıl 32 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak : PHA