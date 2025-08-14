‘24 yılda Türkiye’ye büyük bir dönüşüm yaşattık’



Kablan, 24 yıllık süreçte milli iradeyi güçlendiren ve ülkeyi her alanda ileriye taşıyan çok sayıda icraat gerçekleştirildiğini ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Milli ve yerli vizyonumuzla teknolojiden sanayiye, savunmadan altyapıya, eğitimden sağlığa kadar büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yerli savunma sanayi hamleleri, milli enerji yatırımları, dijital altyapı projeleri ve ulaştırma atılımlarıyla Türkiye, artık bölgede ve dünyada yön veren bir ülke haline gelmiştir.”



‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi



Kablan, partisinin gelecek hedeflerine de değinerek, “Bugün de ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla daha güçlü, daha bağımsız ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle, ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız destekle ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.



Kablan, açıklamasını “Adıyaman’ımız ile gönül gönüle nice yıllara” mesajıyla tamamladı.

Kaynak : PHA