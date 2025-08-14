Kura çekimi, başvuruda bulunan adaylar arasından noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, il merkezi ve ilçelerde görev alacak 300’ün üzerinde kişi belirlendi. TYP kapsamında istihdam edilecek personel, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda temizlik hizmetlerinde görev yapacak.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kura sonuçlarının tamamının müdürlüğün resmî web sitesi üzerinden yayımlandığını duyurdu. Müdürlüğün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarımızda görev alacak temizlik personeli kura sonuçları, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün resmî web sitesinde yayınlanmıştır. Detaylar için: adiyaman.meb.gov.tr.”
TYP kapsamında okullarda görevlendirilecek temizlik personeli kura sonucu kazananların tam listesi:
24698 ABİDE ULAŞ
15200 ADİLE GÖZÜBÜYÜK
64784 ADİLE YETKİN
15212 ALİ ERTÜRK
22050 ARZU ARSLAN
12902 ARİFE ÇAĞ
18540 ASLI ASLAN
11208 ASLI YAMAN
14488 ASLIHAN DÜNDAR
11678 ASİYE GÜLER
16274 AYFER COŞKUN
18680 AYSEL ÇETİN
24102 AYSEL ÖZERDEM
22632 AYSUN BORAZAN
23732 AYTEN ARSLANTAŞ
24066 AYTEN ÇALIM
15470 AYŞE BENLİ
16660 AYŞE GÜZEL
18538 AYŞE KIRILMAZ
18820 AYŞE SEVDA SAPDÜZEN
12468 AYŞE SEVER
12120 AYŞE TANIR
18822 AYŞE ÜRÜK
11872 AYŞE İZCİ
24812 AYŞEGÜL ARSLAN
10180 AYŞENUR TEPŞE
20176 AZİZ ÇELİK
18574 AŞHAN ÇAKIR
11190 BEDRİYE ÖKSÜZ
23534 BERFİN KELEŞ
11236 BERFİN NUR HARMANCI
12716 BETÜL AKDAĞ
15432 BETÜL KARABABA
16922 BEYHAN SÜNBÜL
10438 BUKET KAYA
11132 BÜLENT TEPŞE
15068 BÜŞRA GÜLEŞ
23970 BİRGÜL BÜLBÜL
11908 CANAN ÖZER
14060 CELAL DEDE
10622 CEYLAN ÇOBAN
15320 DENİZ ACAR
15210 DERYA ÖZTÜRK
17058 DİLAN BİLGİN
10660 DİLAN BİÇER
24388 DİLBER ÖZDEMİR
24006 DİLEK ÖZAYDINLI
14718 EBRU DOKUMACI
20822 EBRU KARATAŞ
32732 EBRU TAŞTAN
17694 ECE DOĞAN
20650 ELİF NUR GİÇİ
16906 ELİF ŞAHİN
14530 EMİNE AYDIN
22494 EMİNE BAKİR
17676 EMİNE GÜVEN
15680 EMİNE ORHAN
20658 EMİNE TURAN
21978 EMİNE YAPICI
19906 EMİNE ÇAVUŞ
14528 EMİNE ŞAHİN
15564 ENİSA ÖZDEN
14436 ESMA GÜNEŞ
12440 ESMA ÖZELÇİ
19826 ESRA SÖNMEZ
10562 ESRA ÖZKAN
23614 EZGİ GÜLMEZ
10282 FAHRİYE BAYRAK
18928 FATMA AKINCI
11066 FATMA AKSOY
12560 FATMA AĞDİKEN
17608 FATMA AĞGÜL
13824 FATMA AŞIK
15978 FATMA BEYAZ
10660 FATMA DENİZ
13884 FATMA DOĞAN
16330 FATMA DİCLE
18962 FATMA GÜLEŞEN
20284 FATMA KALAY
24872 FATMA KAYMAK
22040 FATMA KOYUNCU
13940 FATMA TAŞKIN
35684 FATMA TURGUT
23114 FATMA YÜCEL
12008 FATMA ÇELİK
17998 FATMA ÇETİN
19504 FATMA ÇİÇEK
13900 FATMA ÖZDEMİR
23020 FATMA ŞİMŞEK
17828 FATİHANUR KAVLAK
19602 FERİDE SEÇGİN
17130 FİDAN AKIN
17948 FİLİZ GÜNDÜZ
10430 FİLİZ GİÇİ
22362 FİLİZ OCAK
21828 GAFURE YAMAN
23916 GAFURE ÇAYIR
23192 GAMZE EKEN
23494 GAMZE SONGURTEKİN
19886 GÖKHAN DOĞAN
22702 GÖNÜL ELÇİ
11650 GÖNÜL GÜRBÜZ
13204 GÖNÜL KIRAÇ
10062 GÜLER KÜÇÜKBOĞA
13102 GÜLER YILDIRIM
20622 GÜLLÜ DEMİR
21174 GÜLNAZ DOĞAN
11844 GÜLÜZAR COŞKUN
23278 GÜLÜZAR KURT
17362 GÜLŞEN KARADERE
19812 GÜRSEL ÇAKMAK
11166 HABİBE ALKAYIŞ
18142 HACER BAL
21052 HALİME KORKMAZ
14830 HALİSE KURUŞ
18904 HALİSE ÜNLÜ
12704 HAMZA POLAT
15166 HAMİYET ÇELİK
23510 HANIM ÇAM
20886 HANİFE DEMİR
12028 HASRET GÜNAYDIN
22830 HASİBE ŞAHAN
17860 HATİCE ATABAY
11304 HATİCE ERDOĞAN
17840 HATİCE GÜLBAHAR
14116 HATİCE MERİÇ
19984 HATİCE ŞEN
10326 HAYRİYE GÜNEŞ
23362 HÜLYA DOĞAN
10438 HÜLYA GÖKSU
15200 HİLAL BÜYÜKTAŞ
23364 KEZİBAN KART
24794 KIYMET EMSEM
11196 KÜBRA GÜNGÜR
10404 KÜBRA ULU
17732 KÜBRA ÖNAL
19084 LEYMUN KARAKAŞ
20396 LEZET ÇELİK
17308 MAHMUT KARAOĞLAN
11470 MEDİNE GÖZLÜ
20296 MEDİNE SÖNMEZ
10014 MEDİNE SÜT
10678 MEHMET CANLI
19396 MEHMET KARADAŞ
11748 MEHMET KAYA
11018 MEHMET VARAN
20488 MEHMET YAMAN
17830 MEHMET ÇİÇEK
21466 MEHMET ÖZDEMİR
11028 MELAHAT ÜNAL
24580 MELEHAT EĞİLMEZ
48150 MELEK TAŞDEMİR
10938 MELİKE FIRAT
23116 MUKADDES BULUN
12440 MÜLKAN ELÇİ
24964 MİHRİBAN TEKEŞ
10474 MİRAY ÇEVİK
24878 NAFİA ŞARALDI
24234 NALAN BİNİCİER
21046 NAZLI DOĞAN
14180 NAZİME BULUT
14792 NAZİME TAŞAR
13746 NAZİME TÜRK
13662 NEJLA TÜRKTEN
12244 NEJLA YÜCEL
24116 NERGİZ BÜYÜKPOLAT
15626 NESLİHAN OLCAY
10198 NESİBE İZCİ
10608 NURCAN ARSLAN
19256 NURSEL YILDIZ
20542 NİGAR BELLİBAŞ
14832 NİMET ASLAN
18522 PERİZADE İLHAN
14266 PINAR AKYOL
13180 PINAR ASLAN
21064 PINAR KOLU
21228 RABİHA KARAKUŞ
35966 RAMAZAN SAĞIN
19710 REMZİYE KAYA
14830 REYHAN TAK
20842 ROJDA ERBAY
37562 RUKİYE BİÇAK
13380 SAADET ARAYAN
18752 SAADET KAHRAMANOL
20838 SAADET ÇETİN
23324 SAADET ÖZER
10238 SABAHAT TAŞAR
10656 SADETTİN DAĞTEKİN
24982 SAFİYE POLAT
24296 SAKİNE ALAKUŞ
11634 SAKİNE GEZİCİ
21942 SALİHA ŞAHİN
11156 SEDA DAĞDEVİREN
23278 SEDA DENİZ
15014 SEDA SEMRA TUNÇMAN
18678 SEDA UYGUL
15954 SEDA ŞAŞMAZ
12172 SELİME KORKUT
17510 SEMA ARBAŞ
23082 SEMANUR KARAYILAN
14718 SEMRA ATCİ
23792 SEMRA BEYAZ
24742 SERAP KORKMAZ
15646 SERAP ÇİÇEK
20938 SERAP ÖZER
15894 SERPİL MEKİK
10648 SERPİL UKİL
10102 SEVDA CAN
19860 SEVGİ DEMİRBAY
10394 SEVGİ DİKİCİ
17502 SEVGİ ZEYTİN
22600 SEVİL DEMİR
15168 SEVİM GÖZEK
21648 SEVİM YALÇİN
24592 SIDIKA BAĞCI
11324 SONGÜL CAN
18988 SONGÜL DOST
24974 SONGÜL DOĞAN
21072 SONGÜL GÜNGÖR
18402 SONGÜL YALÇIN
20476 SONGÜL ÜNAL
16908 SONGÜL ŞAHİN
14472 SULTAN DAĞ
20466 SULTAN YETGİN
10616 SULTAN YILDIZ
10412 SÜMEYRA TAŞKIN
20596 SİBEL ATICI
18138 TUBAY YILMAZ
21060 TUĞBA ÖNDER
23378 TÜLAY KORKMAZ
22004 TÜLAY ORTAÇ
10174 TÜLAY TURAN
21036 TÜLAY UZUN
22892 VEYSEL DOĞAN
16676 VEYSİ ALPAYDİN
20072 YASEMİN DEMİR
13152 YASEMİN EKİNCİ
19766 YASEMİN TAŞTAN
59682 YETER AKDAĞ
15510 YETER GÜLTEKİN
15982 YILDIZ TEKER
23136 YÜKSEL ALTIN
10972 YÜKSEL GEZİCİ
10684 ZAHİDE YILDIRIM
21770 ZEHRA BULUŞ
10614 ZEHRA DEMİR
10180 ZEHRA ÇELİK
14148 ZEHRA ÖZKALAYCI
16400 ZEKİ TOPRAK
19576 ZELİHA AYDIN
15316 ZELİHA EVLİ
19574 ZELİHA KAYA
11832 ZELİHA YILMAZ
18962 ZELİHA ÇAVUŞ
19862 ZEYNEP BAYIN
17198 ZEYNEP DAĞ
18196 ZEYNEP DÖNEL
20246 ZEYNEP GÖZAYDIN
16860 ZEYNEP GÜNAYDIN
15290 ZEYNEP GÜNEŞ
17368 ZEYNEP SAĞIR
12848 ZEYNEP TUNÇ
25124 ZEYNEP YANGIR
11060 ZEYNEP ÇALIM
22268 ZEYNEP ÇİFTÇİ
11130 ZÜBEYDE KAPLAN
16638 ZÜBEYDE YAMAN
19852 ÇİĞDEM ÇARIKÇI
23318 ÖZLEM DAĞDEVİREN
18484 ÖZLEM KENDİR
18404 ÖZLEM YETİŞ
18716 İBRAHİM HALİL ŞAVAKLI
16088 İBRAHİM KAPLAN
14584 İMMİHAN YÜCEDAĞ
18946 İPEK ALPKAN
10992 İSMAİL EVLİ
12762 ŞEFİKA DOĞAN
19586 ŞEHRİBAN KAYA
15766 ŞÜKRAN BOYRAZ
29760 ŞÜKRAN TURAN
21250 ŞÜKRAN İLİTER
21660 ŞİRHAN DOLAŞ
102******90 ŞİRİN ÇAVUŞ
Kaynak : PHA