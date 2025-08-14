Gazetecilerin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaları sorması üzerine konuşan Özel, çarpıcı iddialar ortaya attı.

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun baskı altında olduğunu öne sürerek, “Özlem Çerçioğlu’na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın; ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler” ifadelerini kullandı.

Özel, kamuoyu tarafından da yakından tanınan siyasal iletişimci Aziz İhsan Aktaş’ın birçok belediyeyle çalıştığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye ise Aydın. Aktaş’ın çalıştığı belediyelerin başkanlarını alın, içeri tıkın demem. Bir suçu varsa Sayıştay inceler, suç duyurusunda bulunulur, yargılanır. Ama siz Aktaş’ın çalıştığı CHP’li belediyeleri hedef alırken, AK Partili olanlara dokunmadınız. Yüzde 87’si AK Parti’yle çalışmış, onlara dokunulmadı; yüzde 13’ü CHP’li, onlara baskı yapılıyor.”

Özel, bu sürecin adil olmadığını vurgulayarak, Çerçioğlu’nun karşılaştığı iddia edilen baskıya rağmen “mertçe” bir duruş sergileyemediğini söyledi:

“Özlem Çerçioğlu’na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın; ya içeri atayım ya da gel partime katıl' denmiş. Olay budur arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu bu haksızlığa karşı, içeride yatan onca mert adam varken, bu mertliği gösteremedi.”

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sert sözlerle yüklenen Özel, Aydın’daki seçim sonuçlarını hatırlatarak şunları dile getirdi:

“CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Lan sen Aydın'dan tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü, dördüncü kez yendik seni. Aydın'ı almak 'ya içeri tıkıl ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim. Bu mertlik mi? Bir dahakine yine alacağım Aydın’ı. Yazıklar olsun.” dedi.

HABER: OĞUZHAN TÜRK - AYDIN/ TEK HABER AJANSI

