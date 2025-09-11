Adıyaman’da ve il dışında öğrencilerin elde ettikleri başarılarla adını sıkça söz ettiren Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılında farkındalık oluşturarak eğitime “merhaba” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi yürüttüğü çalışmalar bu yıl da devam ediyor. İlk derse doğa sevgisiyle başlayan Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Okullarında yaptıkları farkındalık çalışması hakkında açıklamada bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Bilen, “Bu yıl 2025-2026 eğitim ve öğretimde ilk derse “Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan” diyerek başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın talimatı doğrultusunda bu çalışma okulumuzda yapıldı. Okulumuzda yıl boyunca çevre vurgusu yapılacaktır. Okulumuzun bahçesinde kuruduktan sonra yeşeren filizin hayatta kalması için önlemler aldık. Bu şekilde ağaçların kuruması için önlemlerimizi aldık. Öğrencilerimizle birlikte farkındalık çalışmalarımız her zaman sürecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA