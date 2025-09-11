Ziyarette, belediyenin yürüttüğü projeler, tamamlanan çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Başkan Hallaç, Kahta’nın geleceğine yönelik projeleri detaylı şekilde aktarırken, Mehmet Metiner yapılan hizmetleri takdir ederek Başkan Hallaç’a çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme, ilçenin gelişimi için yapılabilecek iş birlikleri ve bölgesel ihtiyaçların değerlendirilmesi açısından verimli geçti. Ziyaretin ardından Başkan Hallaç, memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:

“Sayın Metiner’e nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Kahta için hep birlikte daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz.”

Mehmet Metiner ise Kahta’nın son dönemdeki gelişimini yakından takip ettiğini belirterek, belediyenin gayretli çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti.

