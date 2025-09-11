Büyükşehir statüsündeki illerde nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde faaliyet gösteren işletmeler için basit usulde vergilendirme sona erecek. Resmî Gazete’de yayımlanan karar 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

Karara göre, emtia imalatı ve alım satımı, inşaat işleri, motorlu taşıt bakım ve onarımı, lokanta ve benzeri işletmeler, eğlence ve istirahat yerleri ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan işletmeler artık basit usulde vergilendirilmeyecek. Bu işletmeler gerçek usule tabi olacak.

Yeni uygulamanın işletmeleri zora sokacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Defterdarlığı’ndan edindiğimiz bilgiye göre ilimizde yeni uygulama kapsamına giren 7 bin 500 civarında işletme bulunuyor. Bu işletmeler 30 bin nüfus sınırını aşan Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerimizde yer alıyorlar. Bu işletmelerimizin tamamı 3,5 ay sonra basit usul sisteminden çıkarak gerçek usul sistemine tabi olacak. Uygulama işletmeler için ciddi ekonomik sorunlara yol açacaktır. Yeni uygulama bazı yükümlülükleri de beraberinde getirecek. Esnafımızın bu yükün altından kalkacak durumu yok. Büyük depremler yaşamış şehrimizde binlerce işletmememiz hala 21 metrekare konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Böylesi bir ortamda yeni bir defter ve muhasebe sistemine geçiş zorlu olacaktır. Uygulamanın yeniden gözden geçirilerek, eski sistemle devam edilmesini talep ediyoruz. Talebimizi resmi yollarda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na da ilettik. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Kaynak : PHA